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FUTBOL

Gerçekleşmeyen transferler sonrası Dick Advocaat'ın keyfi kaçtı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:40:11

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Gerek taraftar gerekse teknik heyet transfer bekliyor ancak Fenerbahçe’de yaprak bile kıpırdamıyor!

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    Devre arasına girerken yönetimden 4 takviye isteyen teknik direktör Dick Advocaat, mali şartlar nedeniyle bu sayının 2’yle sınırlı kalmasını da anlayışla karşılamıştı.

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    Fakat Karavayev dışında herhangi bir oyuncuyla anlaşamayan Sarı- Lacivertliler’in, Mehmet Ekici transferini de bir türlü bitirememesi Hollandalı hocanın keyfini kaçırdı.

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