FUTBOL
Gerçekleşmeyen transferler sonrası Dick Advocaat'ın keyfi kaçtı
11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:40:11 | Güncelleme: 08:59:52
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Gerek taraftar gerekse teknik heyet transfer bekliyor ancak Fenerbahçe’de yaprak bile kıpırdamıyor!
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Devre arasına girerken yönetimden 4 takviye isteyen teknik direktör Dick Advocaat, mali şartlar nedeniyle bu sayının 2’yle sınırlı kalmasını da anlayışla karşılamıştı.
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Fakat Karavayev dışında herhangi bir oyuncuyla anlaşamayan Sarı- Lacivertliler’in, Mehmet Ekici transferini de bir türlü bitirememesi Hollandalı hocanın keyfini kaçırdı.
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Alınacak yeni isimlerin kampa yetişmesini isteyen fakat bu talebi gerçekleşmeyen Advocaat, Volkan Şen’in sakatlanmasıyla bir şok daha yaşadı.
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Advocaat’ın tek tesellisi ise Karavayev... Kiralanan Ukraynalı kanat oyuncusunun hem idmanlarda hem hazırlık maçında iyi performans göstermesi başarılı hocanın elini biraz olsun rahatlattı.
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Öte yandan 70 yaşındaki hoca, bugün basın toplantısı düzenleyerek Antalya kampını değerlendirecek.
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