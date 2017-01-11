TRABZONSPOR HABERLERİ
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Konate
FUTBOL

Konate ve Akbaba yeni sezona kaldı

Pereira, Mas ve Akhisarlı Rodallega ile anlaşan Trabzonspor, iki oyuncuyla daha anlaşma sağladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:40:57 Güncelleme: 09:02:18

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan Bordo-Mavililer, Sion’un 23 yaşındaki forveti Moussa Konate ve Alanyaspor’da dikkat çeken 24 yaşındaki ofansif orta saha Emre Akbaba ile el sıkıştı. Yönetim, bu transferler devre arasına yetişmediği için her iki oyuncuya da “Şimdi anlaşalım, sezon sonu sizin alalım” teklifini yapacak. Öte yandan Trabzonspor’un bir süredir kadrosuna katmak için görüşme yaptığı Konate’nin menajerini Türkiye’ye davet ettiği ifade edildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'Reina teröristi polisten yine kurtuldu' iddiası!
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı John Nixon: Obama'nın Suriye politikası utanç verici
DÜNYA

"Obama'nın Suriye politikası utanç verici"
Obama'dan veda konuşması!
DÜNYA

Obama'dan veda konuşması! 'Başardık' dedi, o ülkeden ...
Adana'da otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu!
GÜNDEM

Adana'da feci kaza!