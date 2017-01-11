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Gençlerbirliği, Ahmet Çalık için 2.5 milyon Euro istiyor

Galatasaray’ın stoper için gündeminde olan Ahmet Çalık ile ilgili Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’dan yeni bir açıklama geldi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:00:04 Güncelleme: 10:04:15

İlk başta Sarı- Kırmızılılar’ın 2 milyon Euro teklif ettiği 22 yaşındaki savunmacı için 4 milyon Euro isteyen Cavcav, A Spor’a yaptığı açıklamada indirime gittiğini belirterek “Ahmet Çalık için Galatasaray’a sunduğumuz son teklifimiz 2.5 milyon Euro” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeyle birlikte temasların yeniden başlaması ve aradaki 500 bin Euro’luk farkın da halledilmesi sonrası Ahmet Çalık’ın G.Saraylı olması bekleniyor.

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