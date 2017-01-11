Günün transfer iddiaları (11.01.2017)

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:42:26 | Güncelleme: 10:58:10
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İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen Sakho'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi. (Fotomaç)
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Bruma'nın menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu sezon Cimbom'da 1.2 milyon euro kazanan Bruma, gelecek yıldan itibaren 2.5 milyon euro kazanacak. Cimbom, sözleşmesini uzatacağı Bruma'nın serbest kalma bedelini ise 30 milyon euro olarak belirlemeye hazırlanıyor. (NTVSpor)
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Galatasaray ile anılan Zenit'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri konuştu. Rus basınına açıklamalarda bulunan Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst, "Daha önce Beşiktaş ilgilenmişti. Şu anda da Galatasaray ilgileniyor. Bu gerçeği saklamayacağım. Ancak sarı-kırmızılı takımdan henüz resmi bir teklif almadık. İlk etapta Zenit ile anlaşmaları gerek. Şu anda Galatasaray ile Zenit yönetimi arasında bildiğim bir temas yok ama işler her an değişebilir" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi. (Fanatik)
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Sergen Yalçın ile anlaşan Kayserispor transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Porto'nun tecrübeli kanat forveti Sylvestre Varela'yı takıma kazandırmak istiyor. İki kanatta da oynayabilen, etkili bindirmeleriyle ve asist özelliğiyle ön plâna çıkan 31 yaşındaki oyuncuyla temasların sıklaştığı bildirildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev'in hemşehrilerini de transfer etmek istiyor. Volkan Şen sakatlanınca Zorya'da forma giyen Petryak'ı transfer gündemine alan Fenerbahçe, 10 numara transferi için de Dinamo Kiev'in 25'lik yıldızı Sydorchuk'u gözüne kestirdi. (Vatan)
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Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken Rus kaynaklı haberler gelmeye devam ediyor. Rus Live Sport, Cimbom'un Rostov ile birlikte Polonya'nın Zaglebie takımında forma giyen 22 yaşındaki Jaroslaw Jach'u istediğini yazdı. Jach'ın menajeri, "Şu anda Türklerle görüşme halindeyiz ama daha detay veremem" dedi. (Fotomaç)
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"The Best" ödül töreninde bulunan Clarence Seedorf, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyip Çin'e gitmekle hata yaptığını söyledi, "Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum" dedi. (Milliyet)
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Trabzonspor, forvet mevkii için görüştüğü Moussa Konate ile Alanyaspor'dan gündeminde olan orta saha Emre Akbaba'nın transferi için yapılan görüşmelerde oyunculara, "Şimdi anlaşalım, sezon sonu sizi alalım" teklifini yapacak. (Fotomaç)
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Ahmet Çalık için en son 3 milyon euro’ya inen G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, fiyatı 2.5 milyon euro’ya çekti. Ahmet'in Galatasaray'a uygun bir futbolcu olduğunu dile getiren Cavcav, "Geleceği parlak bir futbolcu. Galatasaray'a çok faydası olur, ben de oraya gitmesini isterim. İstediğimiz son rakam 2.5 milyon euro" dedi.
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Bursaspor’un Polonya ekibi Wisla Krakow’da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile görüştüğü ve pazarlık yaptığı öğrenildi. (Fotomaç)
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Adı Fenerbahçe ile anılan son isim Serghiy Sydorchuk. Dinamo Kiev forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanacağı öne sürüldü. Hem orta sahanın ortasında hem de forvet arkasında görev yapan Ukraynalı futbolcu için İtalyan devi Roma, Emre Çolak’ın formasını giydiği İspanyol takımı Deportivo ve İngiliz ekibi Crystal Palace’ın da devrede olduğu kaydedildi. (Fanatik)
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Galatasaray'ın gençlik operasyonundaki son hedefin Abdelhak Nouri olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yatırım transferi olarak gördükleri Nouri için nabız yokladı ancak Ajax'ın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu satmaya yanaşmadığı öğrenildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın Klaas-Jan Huntelaar için Schalke 04’e yaptığı 1.5 milyon euro’luk teklif kabul edildi. 6 sezondur Mavi-Beyazlılar’da görev yapan 33 yaşındaki yıldız için kulübüyle el sıkışmasının ardından tecrübeli oyuncuyla da pazarlıklara menajeri aracılığıyla başlayan Kara Kartal’ın, anlaşmaya oldukça yakın olduğu bildirildi. (Fanatik)
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İstanbul 'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde sorunlar yaşanması Trabzonspor'un transfer çalışmalarını da etkiledi. Carl Medjani, Martin Caceres ve Rodallega'nın menajerinin Türkiye'ye gelişinde gecikmeler meydana geldiği ancak yapılan görüşmelerde bir sorun bulunmadığı ifade edildi. (Fotomaç)
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Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi Selçuk Şahin'i yeni takımına getirmek istiyor. (Goal)
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Vitor Hugo'nun transferi rafa kalkarken Brezilyalı stoperin bonservisinin 3 hissedarda bulunmasının sorun olduğu öğrenildi. Hugo'nun bonservisinin yüzde 50'si Palmeiras'ta, yüzde 20'si Tombense'de ve geri kalan yüzde 30'unun ise sponsor firmada olduğu ve 6.5 milyon euro'luk teklifin ortaklara yetmediği ifade edildi. (Fotomaç)
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Beijing Guoan, yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifini verdi. Çin ekibi, “Bize verdiğiniz süreye kadar beklememize gerek yok. Podolski’yi alıyoruz” mesajını iletti. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray’a 7 milyon euro ödeneceği öğrenildi. (Fanatik)
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Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu, “İnadına Beşiktaş” diyor. Kulüpten ayrılmamak için direnen bu futbolcular, “Türkiye’de siyah-beyazdan başka forma giymeyiz” ifadesini kullanıyor. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için sürpriz bir hamle geldi... Aatıf konusunda yeni bir gelişme olmaması üzerine Başkan Muharrem Usta'yı arayan Ali Yıldırım takas için başka bir oyuncu kullanabileceklerini söyledi. Muharrem Usta'ya, van der Wiel, Emenike ve Salih Uçan'dan birisini seçebileceğini iletti. Usta ise Yıldırım'a beklemediği bir teklif yaptı. Ersun Yanal'ın Alper Potuk'u çok beğendiğini, Aatıf takası gerçekleşmeyecekse Alper Potuk üzerinden görüşme yapabileceklerini aktardı. (Fotospor)
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Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu sol bek Eduard Sobol'a kavuşmak için gün sayıyor. Zorya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi S. Donetsk'te bulunan 21 yaşındaki genç yıldıza yarım sezon için 300 bin euro verileceği belirtildi. (Fotomaç)
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Galatasaray'da dün itibariyle Vitor Hugo transferi rafa kalkarken, elde kalan isimler Rhodolfo ve Vegard Forren oldu. Bu iki isimden birisine Cuma'ya kadar imza attırılıp, Konya deplasmanına götürülmesi bekleniyor. Aksi halde ligin en zorlu deplasmanlarından birisine Semih Kaya-Hakan Balta ikilisi ile çıkılacak. (Fotospor)
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Forma bulamadığı için mutsuz olan Josue'nin menajeri Carlos, İstanbul'a geldi ve yönetici Mehmet Özbek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Rizespor'un oyuncusunu istediğini iletti. İzin vermeleri durumunda Josue'nin Karadeniz ekibine gitmek istediğini söyledi. Şimdi gözler Riekerink'e çevrildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık Aatif’ı istemekten vazgeçmedi; Faslı yıldız ise Bordo-Mavililer’e gitmeme konusunda ısrar edince transfer bir türlü bitmedi. Ekici konusunda farklı kulüplerle ilgili iddialar ortaya atılsa da yıldız futbolcu, Fenerbahçe’ye, “Ben sizle anlaştım. Benim için bu iş bitti. Kulübüm eğer beni ocak ayında göndermezse, yarım sezon daha Trabzonspor’da oynarım. Sezon sonunda sözleşmem bitince de gelip size imza atarım” garantisi verdi. (Fanatik)
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TUTTOmercatoWEB'in haberine göre, sarı-kırmızılar, West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Jonathan Calleri ile ilgileniyor. İngiliz futboluna adapte olamadığı konuşulan Jonathan Calleri ile Galatasaray ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan Olcay Şahan için bizzat Muharrem Usta ve Fikret Orman görüşecek. Teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğü belirtilen deneyimli futbolcunun, “Kulüpler anlaşma sağlarsa Trabzonspor’da olmak benim için memnuniyet verici” ifadelerini kullandığı dile getirildi. (Fanatik)
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Siyah-beyazlılar; aradığı uzun boylu, kafa toplarına hakim, sırtı dönük oynama özelliklerine sahip forveti Dortmund’da buldu. Her yıl istikrarlı bir grafik çizen Ramos için girişimler başladı. (Fotomaç)
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Trabzonspor, Akhisar Belediye'nin golcüsü Hugo Rodallega için kulübü ile anlaştıktan sonra oyuncu ile de el sıkışırken, imza için menajerinin Güney Amerika'dan gelmesini bekliyor. Rodallega'nın menajeri son kez Başkan Muharrem Usta ile masaya oturacak ve Kolombiyalı golcü büyük ihtimalle sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak. (Fotomaç)
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Bordo-mavililerin sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kiralamak istediği Olcay Şahan'ın, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" şeklinde yaptığı iddia edilen açıklamalar, transfer görüşmelerini sekteye uğratmadı. Karadeniz ekibinin yöneticileri, Olcay transferinde şu an itibariyle aşılamayacak bir sorunun bulunmadığını ve prosedürleri beklediklerini dile getirdi. (Fotomaç)
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Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapma kararı alan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den Sergiy Sydorchuk'u gündemine almıştı. Kiev'in başkanı Ihor Surkis, Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı, teknik direktör Sergiy Rebrov'un da ayrılmasına izin verdiği ydorchuk'u kiraya vermeyi reddetti. Sydorchuk'u ancak satabileceklerini, bunun için 10 milyon euro bonservis bedeli istediklerini sarı-lacivertli yöneticilere bildirdi. Yönetimin, Advocaat'ın çok istediği oyuncu için Dinamo Kiev'e satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın forvet adayları arasında üst sıralarda yer alan Anzhi'nin golcüsü Pylyp Budkivsky, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bonservisi Shakhtar'da olan golcü "Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusuna, "Bunu her şeyden önce menajerim ve Shakhtar bilir. Eğer bu teklif, bütün tarafları tatmin ederse, transferin sonuçlanması mümkün. Bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım" cevabını verdi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın uzun süre istediği bir Kaan Ayhan’ı bitirdi. 22 yaşındaki futbolcu için Fener’in Fortuna Düsseldorf’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kanarya’nın yeni yıldızının normalde hafta başında Türkiye’ye ayak basacağı, ancak birçok transfer gibi kötü hava koşullarına takıldığı belirtildi. Kaan Ayhan’ın en kısa zamanda gelip 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. (Fanatik)
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Mehmet Ekici'nin transferinin gerçekleşmeme ihtimali, Ndiaye için ağzı aranan Osmanlıspor'un 5-6 milyon Euro'dan kapıyı açması, Fenerbahçe'yi kiralama konusunda Shakhtar'la prensip anlaşmasına varılan Alan Patrick'e mahkum etti. Brezilya'da yapılan araştırmalarda kalitesi hakkında çok iyi bilgiler gelmesine rağmen özel hayatındaki sıkıntılar yüzünden Dick Advocaat'ın mesafeli yaklaştığı Patrick için resmi hamlenin yapılması zorunluluğu doğdu. Patrick'in kefili ise Mircea Lucescu... Rumen teknik adam 2011-12 sezonunda 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldırdığı Brezilyalı oyuncu için, "Alex kadar yetenekli. Yeter ki oynatmayı başarabilin. Ben başaramadım" mesajı verdi. (Fotospor)