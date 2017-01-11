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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (11.01.2017)

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:42:26

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    İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, Sevilla ve Southampton'ın ilgilendiği öne sürülen Sakho'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemesi halinde bonservis bedelinin 20 milyon sterlin olmasına karar verildi. (Fotomaç)

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    Bruma'nın menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu sezon Cimbom'da 1.2 milyon euro kazanan Bruma, gelecek yıldan itibaren 2.5 milyon euro kazanacak. Cimbom, sözleşmesini uzatacağı Bruma'nın serbest kalma bedelini ise 30 milyon euro olarak belirlemeye hazırlanıyor. (NTVSpor)

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    Galatasaray ile anılan Zenit'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri konuştu. Rus basınına açıklamalarda bulunan Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst, "Daha önce Beşiktaş ilgilenmişti. Şu anda da Galatasaray ilgileniyor. Bu gerçeği saklamayacağım. Ancak sarı-kırmızılı takımdan henüz resmi bir teklif almadık. İlk etapta Zenit ile anlaşmaları gerek. Şu anda Galatasaray ile Zenit yönetimi arasında bildiğim bir temas yok ama işler her an değişebilir" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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