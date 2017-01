Emre Akbaba: Trabzonspor'dan teklif geldi

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi.



Bu sezon takımı adına attığı 4 golle dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, açıklamalarda bulundu.



Adının Trabzonspor'la anıldığını bildiğini aktaran Emre, kulübünde mutlu olduğunu ancak transfer döneminde her şeyin gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "(Trabzonspor tarafından) Menajerime teklif geldi. Onunla görüştüler. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir. Geçen sene transferin başladığı dönemde 'kesinlikle Antalyaspor'dan ayrılmayacağım' diyordum ama son günlerde tekrar Alanyaspor'a döndüm. Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir şey değil. Kulübümün menfaati önemli. İki taraf anlaşırsa olabilir." dedi.



"HEDEFİM DÖRT BÜYÜKLER"

Emre Akbaba, hedefinin her futbolcu gibi "4 büyük" takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.



Büyük takımlarda oynamak için kendini yeterli ve hazır hissettiğini anlatan Emre, "Kendimi oralarda başarısız hissedeceksem zaten gitmem. Benim de hedefim 4 büyüklerde oynayabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da da 'yapacaklarım bitti' diyemem. Sezon daha bitmedi ve sözleşmem hala devam ediyor. Burada kalırsam asla üzülmem. Çünkü Aytemiz Alanyaspor'da mutluyum. Eğer kalırsam buradaki hedeflerimi de büyüteceğim." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM KAPILARINI BÜYÜK TAKIMLAR AÇIYOR"

Turuncu-yeşilli futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nda oynamanın hayalini kurduğunu belirtti.



Bunu başarabilmek için büyük takımlarda sürekli oynayan bir futbolcu olmak gerektiğini savunan Emre, "Milli takımın kapılarını büyük kulüpler açıyor. Öncelikle büyük kulüplerde devamlı bir performans sergilemem lazım. Daha sonra milli takım kapılar açılabilir. En büyük hedefim devamlı milli takımda oynayan bir oyuncu olmak." ifadelerini kullandı.



"İLK HEDEF ALT SIRALARDAN KURTULMAK"

Emre, bu sezon Spor Süper Lig'de ilk kez yer almalarına rağmen ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını aktardı.



Alt sıralardan tamamen kurtulmak için ikinci yarının ilk haftalarının önemine vurgu yapan Emre, "İlk yarıda kazandığımız 18 puan bizim için iyi bir puan. Daha fazlasını da yapabilirdik. Aklımda birkaç maç var kaybettiğimiz. Onlardan da puan alabilseydik daha iyi olabilirdik ama kötü durumda değiliz. İlk hedef alt sıralardan kurtulmak. Daha sonra hedef büyültebiliriz. Alt sıralardan kurtulduktan sonra ne yapacağımıza bakacağız." şeklinde konuştu.



"İKİNCİ YARIDA GOL SAYILARIMI ARTIRMAK İSTİYORUM"

Bu sezon bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve 6 gole doğrudan katkı yaparak (4 gol, 2 asist) takımın en başarılı ismi olan Emre, kendi performansıyla ilgiyse, "İlk yarıda sakatlıklardan dolayı birçok maç ön liberoda oynadım. Son haftalara doğru forvet arkası oynadım. Tek amacım takımıma yardımcı olmak. İkinci yarıda gol sayılarımı artırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Aytemiz Alanyaspor'un "10" numarası, beğendiği futbolcular hakkında da şu görüşleri paylaştı:



"Pozisyonu itibarıyla örnek aldığım futbolcular Bursaspor'dan Battala, Galatasaray'dan Sneijder. Eskiden Alex'ti. Türk olarak ise belki biraz daha geride oynuyor ama Beşiktaşlı Tolgay Arslan, diyebilirim."



Aytemiz Alanyaspor'la hem 2. Lig'de hem de 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan bu yüzden taraftarla da arasında özel bir bağ olduğunu anlatan Emre, "Uzun zamandır burada oynadığım için taraftarla aram çok iyi. Burada 2 şampiyonluk yaşadım, goller atıp asistler yaptım. Taraftarın sevgisi beni çok mutlu ediyor." yorumunu yaptı.



Emre Akbaba, son olarak TFF 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu kaydederek sözlerini tamamladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER