Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısı Bursaspor-Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak. 27 puanla 5. sırada yer alan Bursaspor, 18 puanla 13. sırada bulunan Trabzonspor'u ligin 17. haftasında ağırlayacak. Peki Bursaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor-Trabzonspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

"TRABZONSPOR MAÇI ZOR OLACAK"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacakları Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirterek, "İyi olmayan bir ilk yarı geçirdiler ve dolayısıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de her şeyimizle hazırız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında Antalya Side'de 8 gün süren kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğleden sonra havayolu ile Bursa'ya dönecek. Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kampta yapılan son antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SİVOK VE ŞAMİL DÜZELDİ"

Genel anlamda kampın iyi geçtiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Sakatların aramıza dönmesi bizi sevindirdi. İsmail'i belki değerlendiremeyeceğiz bu maçta. Sivok ve Şamil düzeldi. Eksikleri olmasına rağmen oynayabilecek durumdalar. Kampta Pablo ile Jonathan'ın çarpışması dışında şükürler olsun bir şey yaşamadık. İnşallah da yaşamadan tekrar Bursa'ya döneriz" dedi.

"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu ve maça odaklandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İnşallah iyi bir başlangıç yapıp ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. İyi olmayan bir ilk yarı geçirdiler ve dolayısıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyecekler. Taraftarların gönlünü kazanmak, çıkış yakalamak isteyecekler. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz de her şeyimizle hazırız. Kadro istikrarımızı sezon başından beri korumaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız hazır durumda. Kimin oynadığı çok önemli değil bizde. Her oyuncuyu da görevini en iyi şekilde yapmak için hazır tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Timsah Arena'nın zeminin maç günü iyi olmasını beklediklerini ifade eden Hamzaoğlu, zeminden yana bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Transferle ilgili sorulan sorulara ise Hamzaoğlu, "Gelişmeler var ancak sabırlı olursanız kulüp duyurusunu yapacaktır" dedi.

TİMSAK TAKTİK ÇALIŞTI

Öte yandan yeşil-beyazlılar, kamptaki son antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından Trabzonspor maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Saat 13.00'de otelden ayrılacak olan Bursaspor kafilesi, 15.00'te Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a, ardından da karayoluyla Bursa'ya gelecek. Yarın yapılacak son antrenman sonrasında kampa girecek olan yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemeye başlayacak.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalya kampını tamamlayıp, Bursaspor ile oynayacağı 17'inci hafta mücadelesi için Bursa'ya hareket edecek.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı çalışmalarla sürdüren Trabzonspor, Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçla ikinci yarıya başlayacak. 2 Ocak'ta Antalya'nın Belek ilçesinde başlayan devre arası kampı yarın yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle salonda yapılan ve toplamda 15 antrenmanla son bulacak devre arası kampında futbolculara sadece bir gün izin verildi. Bordo mavililerde yeni transfer olarak Emmanuel Mas ve Joao Pereira kamp kadrosuna dahil olurken, prensipte anlaşılan Carl Medjani de kampa katıldı. Muhammet Demir ile Güray Vural ise farklı takımlara transfer olarak kamptan ayrıldı.

BAŞKAN USTA ANTALYA'YA KAMP KURDU

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 5 gün boyunca takımın Antalya kampında bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte analizler yaparak transfer çalışmalarıyla bizzat ilgilendi. Fırsat buldukça da futbolcularla vakit geçirdi, antrenmanları takip etti.

Bu arada, Trabzonspor Yönetim Kurlu Üyesi Okan Alemdaroğlu, Antalya kampının ilk gününden son gününe kadar takımı hiç yalnız bırakmadı. Her konu ile yakından ilgilenen Alemdaroğlu' nun ikinci yarı öncesi heyecanlı ve umutlu olduğu görüldü.

CASTİLLO VE YUSUF YAZICI ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un 10 günlük Antalya kampında gözler yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın üzerindeyken, sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan ancak bu dönemi tamamen atlatan Fabian Castillo, kampın öne çıkan ismi oldu. Castillo'nun yanı sıra genç oyuncu Yusuf Yazıcı da ilk yarının son haftalarında aldığı formayı kaptırmamak için dikkat çekici performans sergiledi. Bordo mavili takımın kampında yine golcü sorunu yaşanırken, Güney Koreli oyuncu Hyun-Jun Suk ilk yarıya oranla daha etkili bir görüntü verdi.