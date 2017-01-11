Trabzonspor Medical Park'ta ödeme krizi çözülüyor

Hopikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor taraftarının son günlerdeki haklarında çıkan ödeme zorluğu sıkıntılarına göstermiş olduğu hassasiyete çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Son noktaya geldiğimizde taraftarlarımıza dönüp onların desteğini isteriz ama şuan taraftarlarımızdan istediğimiz takımımızı aynı şekilde her koşulda desteklemeye devam etmeleri, takımımızı sahada yalnız bırakmamalarıdır." ifadesini kullandı.

Oyuncularının Türkiye'den ve Avrupa’dan çok ciddi teklifler aldığını vurgulayan Hopikoğlu, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren oyuncularımızın ve kulüp çalışanlarımızın tüm alacakları ödenecektir. Bundan sonra yolumuza yine taraftarlarımızdan aldığımız güçle daha çok çalışarak ve coşkuyla devam edeceğiz. Bu zor durumda bize göstermiş olduğu destekten dolayı Sayın Muharrem Usta'ya teşekkürlerimizi sunarız."