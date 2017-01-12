Kupada 5. ve 6. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 5. hafta maçları 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde, 6. hafta maçları ise 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

17 OCAK SALI:

12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)

12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

19 OCAK PERŞEMBE:



13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

6. HAFTA

24 OCAK SALI:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)

25 OCAK ÇARŞAMBA

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

26 OCAK PERŞEMBE

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)