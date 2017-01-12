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Beşiktaş Olcay Şahan Trabzonspor transfer teşekkür
FUTBOL

Beşiktaş, Olcay Şahan'a teşekkür etti

Siyah-Beyazlılar internet sitesinden yayınladıkları açıklamada, Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'a teşekkür etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:10:44 Güncelleme: 10:13:02

Beşiktaş'ın yayınladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

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