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FUTBOL

UEFA en çok ziyaret edilen kulüp sitelerini açıkladı!

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:07:54

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    UEFA, en çok ziyaret edilen (aylık ziyaretçi) kulüp resmi internet sitelerini açıkladı.

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    20- Juventus - 1,5 milyon

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    19- Galatasaray - 1,6 milyon

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