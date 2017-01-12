FUTBOL
UEFA en çok ziyaret edilen kulüp sitelerini açıkladı!
12 Ocak 2017 Perşembe, 11:07:54 | Güncelleme: 11:11:32
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UEFA, en çok ziyaret edilen (aylık ziyaretçi) kulüp resmi internet sitelerini açıkladı.
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20- Juventus - 1,5 milyon
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19- Galatasaray - 1,6 milyon
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17- Manchester City - 1,7 milyon
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16- Sao Paulo - 1,75 milyon
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15- Marsilya - 1,8 milyon
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14- Tottenham - 1,8 milyon
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13- Leicester City - 1,9 milyon
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10- Dortmund - 2,7 milyon
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9- Bayern Münih - 2,9 milyon
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8- Dinamo Kiev - 3,1 milyon
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6- Fenerbahçe - 3,3 milyon
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5- Barcelona - 6,3 milyon
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4- Real Madrid - 7,2 milyon
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3- Liverpool - 7,7 milyon
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1- Manchester United - 8,6 milyon