Beşiktaş'ta Divan Kurulu 29 Ocak'ta yapılacak

18. Asliye Hukuk Mahkemesi tatafından iptal edilen Divan Kurulu Seçimlerinin 29 Ocak'ta yeniden yapılması Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı ve Divan Kurulu'na iletildi.



Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası sonrası 5 yıl boyunca Beşiktaş ile ilgili herhangi bir görevi yapması yasaklanan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz kınama cezası için mahkemeden lehine bir karar çıkartırsa tekrar aday olabilecek, aksi takdirde seçime giremeyecek.



Seçim gününe kadar mevcut Divan Kurulu üyelerinden yönetimin belirlediği 5 isim Divan Kurulunu vekaleten yönetecek.

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