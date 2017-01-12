Jan Olde Riekerink: Podolski umarım kalır

Riekerenk, öncelikle "Hepinizin yeni yılını kutlarım. Bu sene de umarım geçen seneki gibi güzel bir işbirliği yaparız. Ligin ilk yarısında liderin 3, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde kapadık. Sonuçta iyi bir yerdeyiz. Artık kupa ve lig maçları ile beraber yoğun döneme gireceğiz. İkinci yarıya da hazırız. Önümüzdeki 2 deplasman maçından da galibiyetle ayrılmak hedefindeyiz" şeklinde konuştu.



TOLGA CİĞERCİ HALA SAKAT

Riekerink verdiği bilgilere şöyle devam etti: "Sakat oyuncularımızdan Tolga aramızda olmayacak. Bizimle beraber çalışamadı. Sinan'ın küçük de olsa bizimle olma şansı var. Podolski'nin sakatlığı geçti antrenmanlarda yer alıyor ama maç ile antrenman farklı. Sakat oyuncularımızla ilgili sabırlı olmamız lazım ki, tekrardan o sakatlıklar yinelemesin.



Yaşanan sakatlık yüzünden az oyuncu ile antrenman yaptık. Kamp dönemi için ideal bir durum değildi. Ama sakatlıklar da futbolun içinde var. 2 hafta içinde sakat oyuncular aramıza dönecek. Suudi Arabistan maçına 20 - 22 kişilik bir grupla gitsek ideal olurdu. Ama daha önce yapılmış bir anlaşma olduğu için mecburen gidip oynadık.



Ahmet Çalık'ın transferinde sona geldiğimizi söyleyebilirim. Benim oturup, seçip beğendiğim futbolcular transfer ediliyor. Ahmet Çalık beğendiğim bir stoper. Milli Takım'da. Ayrıca karakter olarak da beraber oynayan arkadaşlar da çok iyi oyuncu olduğunu söylediler."



YASİN'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Tuzla maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in cezasının bittiğini de şu sözlerle açıkladı.



"Yasin bugün aramıza katıldı. O da takımımızın bir parçası. Kulübün verdiği ceza bugünden itibaren bitti. Konya maçında cezalı olduğu için oynamayacak. Sonra aramıza katılacak.



Konya maçı mutlaka zor olacak Saha içinde iyi organize olan bir takım. Çok spesifik bir oyun anlayışı var. Bunu çok iyi analiz ettik ve buna göre biz de farklı sistemde oynayabiliriz. Yarın da antrenman var ve en iyi duruma gelmeye çalışıyoruz. Ayrıca bazı oyuncularımızın fit olma durumuna göre kadro kararımızı gözden geçireceğiz. Lukas fit durumda olursa çift forvet oynayabiliriz.



"PODOLSKİ GİDERSE YERİNE TRANSFER İSTERİM"

Forvet transferi için iyi oyuncuları araştırıyoruz. Bu Lukas'ın geleceği ile de alakalı. Bazı teklifler var. Lukas bizim için çok önemli bir oyuncu umarım kalır. Ancak gitmesi halinde de oraya bir transfer düşünüyoruz. Garry Rodrigues ile ilgili düşüncem müspet. Hollanda'dan tanıyorum. Paok, Lecce gibi iyi kulüplerde oynadı. 26 yaşında ve adaptasyon sıkıntısı da yaşamıyor, uyumlu bir oyuncu.



Başka bir yabancı stoperin alınması da mümkün. Ayrıca yarından itibaren Koray da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Stoper pozisyonunda acil bir durumdayız. Elimizde sadece Hakan Balta ve Semih var."







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