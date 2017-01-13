FUTBOL
Fenerbahçe'de orta sahaya son aday!
13 Ocak 2017 Cuma, 09:37:48 | Güncelleme: 09:45:57
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Fenerbahçe’de orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor...
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Sarı-Lacivertli yöneticiler ikinci yarı hazırlıklarına yetiştirmeyi planladıkları transferde hayal kırıklığı yaşıyorlar.
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Sarı-Lacivertli yöneticiler ikinci yarı hazırlıklarına yetiştirmeyi planladıkları transferde hayal kırıklığı yaşıyorlar.
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Bunun sonucunda devreye giren Beşiktaş da Ekici transferinde önemli aşama kat etti.
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Böylece Mehmet Ekici transferinde avantajını kaybeden Fenerbahçe rotasını Dinamo Kiev’de forma giyen Sergei Sydorchuk’a çevirdi.
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Teknik direktör Dick Advocaat’ın da onay verdiği Sydorchuk için iki kulüp arasında kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor.
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KİEV KİRALIK VERMEYE SICAK BAKMIYOR
İki kulüp arasında yaşanan sorun ise transferin kısa sürede sonuçlanmasını engelliyor.
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Çünkü Fenerbahçe Sydorchuk için Dinamo Kiev’e sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralama ve 1 milyon Euro para önerdi.
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Ukrayna kulübü ise buna kesinlikle yanaşmazken, Sergei Sydorchuk’u ancak 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle verebileceklerini ilettiler.
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Kıran kırana geçen pazarlığın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.
HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
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Kanarya’nın tecrübeli yıldızı Robin van Persie için iddialar bitmek tükenmek bilmiyor...
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Özellikle Hollanda basını RvP’nin ülkesine geri döneceğini sıkça gündeme getiriyor. Bu haberlere bir yenisi daha eklendi.
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Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattına çok yakın olan Excelsior Kulübü’nün başkanı Albert de Jong, Robin van Persie ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
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Jong şöyle konuştu:
"Robin, Hollanda’ya dönme planı yapıyor. Biz ve Feyenoord onun oynamak isteyeceği takımlarız."
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"Eğer bizde oynamasını istiyorsak Eredivisie’de (Hollanda 1. Ligi) oynamaya devam etmemiz gerekiyor."