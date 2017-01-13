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FUTBOL

Fenerbahçe'de orta sahaya son aday!

13 Ocak 2017 Cuma, 09:37:48

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    Fenerbahçe’de orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor...

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    Sarı-Lacivertli yöneticiler ikinci yarı hazırlıklarına yetiştirmeyi planladıkları transferde hayal kırıklığı yaşıyorlar.

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    Sarı-Lacivertli yöneticiler ikinci yarı hazırlıklarına yetiştirmeyi planladıkları transferde hayal kırıklığı yaşıyorlar.

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