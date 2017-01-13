Günün öne çıkan transfer iddiaları (13 Ocak 2017)

13 Ocak 2017 Cuma, 10:27:21 | Güncelleme: 10:40:09
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Galatasaray, Ahmet Çalık'ın transferine karşın Brezilya'dan bir defans oyuncusunun işini bitirmek üzere. Adı gizlenen bu futbolcunun Sao Paulo'da forma giyen Maicon Pereira Roque olduğu ortaya çıktı. (Milliyet)
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Beşiktaş Yönetimi, bonservisi Shakhtar Donetks'te olan Pylyp Budkivsky'yi bekletmeye devam ediyor. Martinez'e soğuk bakan yönetim, diğer golcülerle yaptığı görüşmeler için Budkivsky'yi bir süre daha bekletecek. (Milliyet)
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Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı. (Takvim)
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Trabzonspor uzun zamandır Türkiye'ye getirmek için uğraş verdiği Martin Caceres'in transferini askıya aldı. Uruguaylı oyuncu yapılan teklifi kabul etse de eşinin Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle bu görüşmelerin tıkandığı belirtildi. (Takvim)
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Ersan Gülüm'ü de kadrosuna katan Beşiktaş'ta Luiz Rhodolfo ile yollar ayrılıyor. Ülkesi Brezilya'dan teklifler alan 30 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı kulübün anlaşacağı bir kulüple masaya oturacak. (Sabah)
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Olcay, Trabzon'a gelmeden önce Mehmet Ekici'yle konuştuğunu ve kendisinden şehir ve takım hakkında çok güzel sözler duyduğunu belirtti. Mehmet Ekici ise durumuyla ilgili şunları söyledi: "Şu an kulübümün kararını bekliyorum. Ben devre arası hazırlıklarımı, idmanların hiçbirini aksatmadan yaptım. Her türlü gelişmeye hazırım. Yapılan tüm görüşmelerden haberim var. Hem benim hem de kulübüm hakkında hayırlısı neyse o olsun." (Sabah)
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Lens, Partizani maçı sonrasında "Benim elimde olan bir şey yok ama Sunderland küme düşerse benim için bazı şeyler kolay olur" demişti. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Lens'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. Satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ilave edilecek. (Takvim)
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Beşiktaş, Lille forması giyen Eder, Çin kulübü Guangzhou Evergrande'in futbolcusu Martinez ve Schalke'de oynayan Huntelaar üzerinde duran siyah-beyazlıların bu üç oyuncudan birisini kadrosuna katmayı planlıyor. (Sabah)
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Ersan Adem Gülüm'ün gelişiyle kadrosu iyice şişen Beşiktaş, sol bek için düşündüğü Eduard Sobol'un transferini yeni sezona kadar askıya aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu mevkide Adriano'yla birlikte Dusko Tosic'i kullanmayı planladığı öğrenildi. (Sabah)
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Dünyaca ünlü bir golcü için harekete geçen ve Jackson Martinez’i, Çin kulübü Guangzhou’dan kiralamak isteyen Beşiktaş, şartları sonuna kadar zorlayacak. Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda ise önümüzdeki 3 gün oldukça kritik gözüküyor. (Fanatik)
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Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İsveç ekiplerinden Djurgardens'ta forma giyen Michael Olunga'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın 2 milyon euro ( 8 milyon TL'ye) transferi bitirmek istediği iddia ediliyor. Djurgardens formasıyla bu yıl çıktığı 27 maçta 11 gol atan Michael Olunga başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. (Fanatik)
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Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek’in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi. Togolu yıldızın 1 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro ücrete “Evet” demeye hazır olduğu ifade edildi. (Fotomaç)
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Bursaspor, Polonya’da Wisla Krakow forması giyen 25 yaşındaki milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Kulübü ise 300 bin Euro’luk bonservis teklifiyle ikna edildi. 1.78 boyundaki Jovic, 2 gün içinde Bursa’da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak. (Fanatik)
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Fenerbahçe; Marsilya ve Al Wahda'ya gideceği iddiaları balon çıkan Gregory Van der Wiel'den kurtulmaya bu kez çok yakın... Portekiz basını, Hull City'nin yeni teknik direktörü Marco Silva'nın, Hollandalı sağ beki takımında görmek istediğini duyurdu Haberde, Premier Lig sonuncusunun Wiel'i kiralamak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı kaydedildi. (Fotomaç)
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Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüştüğünü iddia etti. Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. (Fotomaç)
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F.Bahçe yönetiminin Hollandalı çalıştırıcıya, "Sizinle devam etmek istiyoruz. Sözleşme şartlarını ve kaç yıl olacağını sen belirle" şeklinde bir teklifi olmuştu. Advocaat ise yönetimin bu teklifine yanıt vermek yerine sezon sonunu işaret etmişti. Peki Advocaat'ın F.Bahçe ile devam etmek için şartı ne? Sarı-lacivertlİ kulislerden sızan bilgilere göre, Advocaat takımı şampiyon yapmadan imza atmak istemiyor. Tecrübeli hocanın, "Şampiyonluk kaçarsa düşünceleriniz değişebilir. Sonra sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz. Sezon sonunu bekleyelim. İmza kolay" dediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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Rizespor, uzun süredir temas halinde olduğu Alexander Grünwald ile el sıkıştı. Avusturyalı 10 numaranın menaceriyle son detaylar konuşuluyor. Bir aksilik yaşanmazsa 27 yaşındaki yıldız futbolcu önümüzdeki günlerde Türkiye’de olacak. (Fanatik)
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Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gitmesi konusunda ikna eden Beşiktaş, Rhodolfo'yu aşamadı. Sezonun ikinci yarısında forma giyme konusunda şansının düşük olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın teklifi iletildi ancak Brezilyalı stoper bir kez daha Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini tekrarladı. (Fotomaç)
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Fırtına, Hugo Rodallega transferinde Akhisar'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı stoper Mustafa Yumlu, bordo-mavili takımdan ayrıldı. Yumlu'nun Akhisar Bld ile transferindeki detayları görüşmek için pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi. (Fotomaç)
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Çin kulüplerinden Guangzhou'dan sonra Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan da Podolski ile ilgilenmediklerini açıkladı. Podolski ile birçok soru aldığını söyleyen Sportif Direktör Shao Jiayi, "O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat biz Yılmaz'ın yanına hızlı birini arıyoruz. Podolski bu kriterlerde değil" diye konuştu. (Fotomaç)
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Konyaspor'un kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner'le de ilgilendiği ortaya çıktı. Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncu için Konya ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)
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Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan spor sitesi TUTTOmercatoWEB'in haberine göre siyah-beyazlılar, futbol hayatını Udinese'de sürdüren 23 yaşındaki sol beki kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
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Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'la oyuncu alış-verişi konusunda tüm ilişkileri dondurma kararı aldı. Siyah-beyazlıların, Güney ekibi yetkililerinin Eto'o transferi konusunda açılış töreninde yaptıkları söylemlerin ardından böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya varmış; hatta Güney ekibinin hocası Rıza Çalımbay; Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşmüş ama Veli ve Ömer'i ikna edememişti. Antalya Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı son çıkışın ardından Beşiktaş yönetimi, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncu da, verecek oyuncu da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardılar. (Fotomaç)
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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mehmet Ekici için son dakikada Beşiktaş da devreye girmişti. Trabzonspor’un, “Bizden yana sıkıntı yok. Ekici’yi siz ikna edin” demesinin ardından Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncu için hareke geçti. Bu sırada Bordo-Mavililer, Fenerbahçe’nin 500 bin Euro’luk teklifine cevap vermeyip, zaman kazanmaya çalıştı. Ancak Ekici, Kara Kartal’a, “Ben tercihimi Fenerbahçe’den yana kullandım, onlara da söz verdim. Ya şimdi ya da sezon sonunda Fenerbahçe’de kariyerime devam edeceğim” yanıtını gönderdi. (Fanatik)
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Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan, Çin ekibi Shanghai Shenhua ile anlaştı. Milli oyuncu 3 yıl için toplam 60 milyon Euro’ya (240.6 milyon TL) ‘evet’ dedi. (Fanatik)
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Galatasaray'ın stoper adayları arasında gösterilen Ermin Bicakcic ilk kez sarı kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Alman basınına konuşan Hoffenhaimli futbolcu, röportaj sırasında transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Galatasaray gibi büyük bir takımın benimle ilgilenmesi, performansımın iyi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın talip olduğu Mehmet Ekici ile daha önce anlaşan Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Herkes Ekici’ye odaklanırken sarı-lacivertli yönetim, Güney Amerikalı bir orta saha oyuncusuyla el sıkıştı. Her konuda anlaşma sağlanan yıldız futbolcuyla ilgili son görüşmelerin yapıldığı ve birkaç gün içinde resmen açıklanacağı aktarıldı. (Fanatik)