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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (13 Ocak 2017)

13 Ocak 2017 Cuma, 10:27:21

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    Galatasaray, Ahmet Çalık'ın transferine karşın Brezilya'dan bir defans oyuncusunun işini bitirmek üzere. Adı gizlenen bu futbolcunun Sao Paulo'da forma giyen Maicon Pereira Roque olduğu ortaya çıktı. (Milliyet)

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    Beşiktaş Yönetimi, bonservisi Shakhtar Donetks'te olan Pylyp Budkivsky'yi bekletmeye devam ediyor. Martinez'e soğuk bakan yönetim, diğer golcülerle yaptığı görüşmeler için Budkivsky'yi bir süre daha bekletecek. (Milliyet)

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    Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı. (Takvim)

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