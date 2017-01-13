Günün öne çıkan transfer iddiaları (13 Ocak 2017)

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Olcay, Trabzon'a gelmeden önce Mehmet Ekici'yle konuştuğunu ve kendisinden şehir ve takım hakkında çok güzel sözler duyduğunu belirtti. Mehmet Ekici ise durumuyla ilgili şunları söyledi: "Şu an kulübümün kararını bekliyorum. Ben devre arası hazırlıklarımı, idmanların hiçbirini aksatmadan yaptım. Her türlü gelişmeye hazırım. Yapılan tüm görüşmelerden haberim var. Hem benim hem de kulübüm hakkında hayırlısı neyse o olsun." (Sabah)