Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlıyor. Ligin 17. haftasında 33. puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor ile 31. randevusuna çıkacak. Galatasaray, bu maçtan 3 puan alarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray Süper Lig'in 17. haftasında 31. kez karşı karşıya gelecek. Konyaspor-Galatasaray maçı 14 Ocak Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports (Lig TV) kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

İKİ TAKIM LİG TARİHİNDE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

YASİN, BRUMA VE CHEDJOU CEZALI

Galatasaray'da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın Tuzlaspor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Chedjou cezalı duruma düşmüştü.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Yasin Öztekin ile yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, yarınki maçın kadrosunda yer almayacak.

Bruma, ligin 16. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı olmuştu.

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan ancak henüz hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci de yarınki maçta forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan da müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

RODRİGUEZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE MÜCADELE EDECEK

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, parmağındaki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında özel eldivenle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında sol el serçe parmağı kırılan Uruguaylı kaleci, kendisi için hazırlanan özel eldivenle sahaya çıkacak.

Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakat olması nedeniyle sarı-kırmızılı takımın yedek kalecisinin, altyapıda oynayan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen olması bekleniyor.

SNEİJDER VE DE JONG CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hollandalı futbolcular Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Atiker Konyaspor maçında da kart görürse 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

KONYASPOR 19 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 19 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 19 karşılaşmadan 15'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, galip gelemedi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor.

Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

MAÇLAR

Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2008-09 Galatasaray - Konyaspor: 4 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0

