Bursaspor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Timsah Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay

YEDEKLER: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil, Faty, Del Valle, Sercan, Necid

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N’Doye

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Suk

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



MEHMET EKİCİ KADRODA YOK

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçen Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı

Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin açılış maçıyla birlikte 81. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 80 lig maçında Bordo-Mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.

Bursaspor, evinde 7 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor, son 2 lig maçını gol atamadan kaybetti. Bordo-Mavililer, bu sezon Ağustos-Eylül arasında da 3 maçlık, gol atamadığı ve yenildiği bir seri yaşamıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 2'sini kazandı.

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazandı. Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, teknik direktör olarak ligde 5 kez karşılaştı ve 2'şer galibiyet aldı. Ersun Yanal, Bursaspor'a karşı çıktığı son 6 lig maçını kaybetmedi.