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Bursaspor - Trabzonspor
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Bursaspor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Bursa'da açılıyor. 17. haftanın ilk mücadelesi olan Bursaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

13 Ocak 2017 Cuma, 18:15:03 Güncelleme: 19:02:58

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BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Timsah Arena
SAAT: 20.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Jorquera, Merter Yüce, John, Batalla, Deniz, Kubilay
YEDEKLER: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil, Faty, Del Valle, Sercan, Necid
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N’Doye
YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Suk
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MEHMET EKİCİ KADRODA YOK
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçen Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı



81. RANDEVU...
Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin açılış maçıyla birlikte 81. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 80 lig maçında Bordo-Mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.

Bursaspor, evinde 7 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor, son 2 lig maçını gol atamadan kaybetti. Bordo-Mavililer, bu sezon Ağustos-Eylül arasında da 3 maçlık, gol atamadığı ve yenildiği bir seri yaşamıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 2'sini kazandı.

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazandı. Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, teknik direktör olarak ligde 5 kez karşılaştı ve 2'şer galibiyet aldı. Ersun Yanal, Bursaspor'a karşı çıktığı son 6 lig maçını kaybetmedi.

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