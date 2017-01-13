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Elazığspor'dan 6 transfer birden!

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer tahtasının açılmasıyla önceden anlaşmaya vardığı 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

13 Ocak 2017 Cuma, 22:33:21 Güncelleme: 22:35:20

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Giresunspor'dan Youssef Yeşilmen, Almanya Bölgesel Lig takımlarından Babelsberg 03'te forma giyen Timur Bayram Özgöz, Büyükşehir Gaziantepspor'da oynayan Ahmet Sabri Fener ve Altınordu'da ter döken Mehmet Ozan Tahtaişleyen ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor ayrıca, Çekya'nın Dukla Prag takımında forma giyen Aldin Cajic ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Fujairah takımında oynayan Nijeryalı futbolcu Lanre Kehinde ile de kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Elazığspor Kulübü açıklamasında takıma yeni katılan futbolculara başarı diledi.

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