Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Gaziantepspor, yeni stadında ilk maçını yapacak. Peki Gaziantepspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GAZİANTEPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports (Lig TV) kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Maçlarını 42 yıldır Kamil Ocak Stadı'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçıyla yeni bir sayfa açacak. Kırmızı-siyahlı ekip, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadında ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Ligde 11 puanla 17. sırada yer alan Gaziantepspor, kötü gidişata yeni stadında "dur" demek istiyor.

TARAFTARLAR İÇİN SERVİS

Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde inşa edilen stattaki ilk maç öncesi kentte çeşitli hazırlıklar yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kiralanan reklam panolarında stadın açılışının duyurulduğu kentte, taraftarlar maça davet edildi. Ulaşım kolaylığı sağlamak için saat 13.30'dan itibaren İstasyon Meydanı'ndan stada ücretsiz servisler kaldıracak.

Gaziantepspor yönetimi, stadın açılışına özel olarak Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin sponsorluğunda taraftarlara orijinal Gaziantepspor forması hediye edileceğini duyurmuştu.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLİYOR

Gaziantepspor, ara transfer döneminde Brezilyalı Wallace Reis Da Silva ile Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos, Trabzonspor'dan Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ı alarak kadrosunu güçlendirdi.

Söz konusu transferlerin, lisans işlemlerinin tamamlandığı ve Antalyaspor maçında teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görev vermesi halinde forma giyebilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, Gaziantepsporlu genç oyuncu Orkan Çınar, kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamayacak.