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Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3
FUTBOL

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, rakibini 3 golle mağlup etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:26:34 Güncelleme: 16:17:16

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Arena'da Çaykur Rizespor'la karşılaştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Leonard Kweuke'nin henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor, mücadelenin 34. dakikasında Dhurgham İsmail'le farkı ikiye çıkardı ve bu aynı zamanda ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya 2-0 önde başlayan Karadeniz ekibi, karşılaşmanın 61. dakikasında Leonard Kweuke'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

3 farklı öne geçen Çaykur Rizespor, 71. dakikada Vagner Love'ın golüne engel olamadı. Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'un golüyle moral bulsa da 75. dakikada Candeias kırmızı kart görünce sahada 10 kişi kaldı.

Sahada 10 kişi mücadele etmesine rağmen ev sahibi ekip mücadeleyi bırakmadı ve 90. dakikada Glynor Plet'le farkı bire indirdi ancak uzatma dakikalarında başka gol olmayınca maç 3-2 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla, Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltti, karşılaşmayı kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 2-3 ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Bahçeşehir Okulları Arena
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Fofana, Omeruo, Garcia, Berkan Emir, Taha Yalçıner (Dk. 40 Vagner Love), Aissati, Emre Akbaba, Candeias, Guerrier, Plet
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Recep Niyaz, Tuszynski (Dk. 12 Ahmet İlhan Özek), Dhurgham İsmail, Jantscher, Kweuke

GOLLER: Dk. 2 Kweuke, Dk. 34 Dhurgham İsmail (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Dk. 27 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)

 

 

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