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Samsunspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un eski futbolcularının alacakları nedeniyle kapalı olan transfer tahtası açıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:59:11 Güncelleme: 17:02:08

Kırmızı-beyazlılara, eski futbolcularının alacakları nedeniyle verilen transfer yasağı, borçların ödenmesinin ardından kaldırıldı.

Transfer tahtasının açılmasıyla daha önce anlaşma sağlanan Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile resmi sözleşme imzalandı.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yaptığı açıklamada, eski futbolcularının alacaklarını ödeyip transfer tahtasını açtırmayı başardıklarını söyledi.

Bandırmaspor ile yarın yapacakları maça yeni transfer ettikleri oyuncuların çıkabileceğine işaret eden Zeren, "Transfer çalışmamız devam ediyor. Emmanuel John Chibuike ile görüşmelerimiz sürüyor. Eldin Adiloviç ile de prensip anlaşmasına vardık. Bu oyuncu ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.

 

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