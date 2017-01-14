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FUTBOL

Tolunay Kafkas'tan Rodallega açıklaması

Akhisar Beleidyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncuları Rodallega ile ilgili olarak, "Bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları bize ve oyuncuya zarar veriyor. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:39:52 Güncelleme: 17:42:17

Deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Kafkas, maçtan önce konuştuğumuz beklentilere cevap verecek bir karşılaşma oynadıklarını söyleyerek, "İki takımın oyun anlayışı birbirine çok benzer. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi bir mücadele gösterdiler, zaten belli bir seviyedeydik. Çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet alamadık, sorsanız maçın hakkı, berabere bitebilirdi. Çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet olmadı. Kardemir Karabükspor'u beğendiğimi, çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi bir hocalarının olduğunu ifade etmiştim. İyi bir başlangıç yapamadık, bizim adımıza iyi olmadı. Bizim önümüz açık. Yeni aldığımız oyuncularda takıma girdiği zaman, çok daha iyi bir Akhisar Belediyespor izlettireceğiz" dedi.

"BU İŞ OLUYORSA OLUR, OLMUYORSA OLMAZ"
Trabzonspor tarafından transfer edilmek istenen Rodallega'nın transferiyle ilgili sorulan soruya Kafkas, "Bu tip oyunculara veya başka oyunculara tekliflerin olması çok doğal. Fakat burada sıkıntı verici olay; bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları. Bu da bize, oyuncuya zarar veriyor. Çokta kafasını bulandırmamak lazım. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Maalesef izlenen yol Türkiye'de bu. Yapacak bir şey yok, pek benim alışkın olmadığım şeyler oluyor" açıklamasında bulundu.

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