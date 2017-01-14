Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı ertelendi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında olumsuz saha koşulları nedeniyle yapılamayan Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi...

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te oynanması planlanan karşılaşma, hakem Özgüç Türkalp'ın zeminde yaptığı incelemelerin ardından, sahanın futbol oynamaya elverişli halde olmaması nedeniyle maçın ertelenmesi yönünde karar verdi.

Erteleme kararı öncesinde her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları sahada hazır bulundu. Erteleme kararı sonrasında teknik heyet ve futbolcular, stattan ayrıldı.

Ümraniyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Balık, saha zemininden dolayı daha önce maçın ertelenmesini talep ettiklerini belirterek, "Mevcut durumu federasyona bildirdik. Balıkesirspor ile de görüşerek ertelenmesini talep etmiştik ancak rakibimiz bu önerimizi kabul etmedi." şeklinde konuştu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Federasyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor TFF 1. Lig 17. hafta maçı, elverişsiz saha koşulları nedeniyle maçın hakemi tarafından bir gün sonraya ertelenmiş olup bir gün sonra da şartların düzelmeyeceği anlaşıldığından TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te yapılması planlanan maç, hakem Özgüç Türkalp tarafından zemindeki incelemelerin ardından yarına ertelenmişti.