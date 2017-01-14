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Jan Olde Riekerink Galatasaray
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Jan Olde Riekerink'ten hakem yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası hakem sorusu üzerine "Her zaman onlara olan saygım sonsuz ve inanılmaz büyük" dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 23:34:07 Güncelleme: 23:35:49

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Riekerink, sakat ve cezalı oyuncuları olmasına rağmen bunu çok dile getirmediklerini belirterek, "Oynayan arkadaşlarımız, oynamayanları hiç aratmadı. Bugün sahaya bakın, herkesin verdiği inanılmaz bir mücadele var. Atiker Konyaspor'un çok güçlü ve iyi organize edilmiş bir takım olduğunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Çok önemli bir rakibe karşı, çok önemli bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Riekerink, bir basın mensubunun, "Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Hakemliğin çok zor bir görev olduğunu düşünüyorum. İlk yarı gösterdiğim tepki tamamen pozisyon icabı. Genel olarak bakıldığında hakemlere karşı hep saygılıyım. Hep o çizgimi biliyorum ve fazla zorlamıyorum. Onların zor bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Maç boyunca lehimize veya aleyhimize kararlar oluyor. Bu sezon boyunca da devam ediyor. Sezon sonunda bir teraziye koysanız belki biri ağır basabilir ama çok farklılıklar da olmaz. Her zaman hakemlere olan saygım sonsuz ve inanılmaz büyük."

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