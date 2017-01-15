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Ahmet Çalık: İnşallah Bülent Korkmaz gibi efsane olurum

Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte efsane olmak istiyor

15 Ocak 2017 Pazar, 10:10:44 Güncelleme: 10:12:30

Cimbom’un yeni transferi Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılı taraftarlarla ilk kez Konya Kentplaza GSStore’da buluştu. Maç öncesi lisanslı ürünleri imzalayan 22 yaşındaki genç stoperin oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ahmet Çalık, Bülent Korkmaz gibi efsane olmak için 3 numaralı formayı seçtiğini belirterek “Bülent Korkmaz, G.Saray’ın efsanesi. 3 numara, çok kıymetli bir numara. İnşallah onun gibi ben de bu formayla efsane olurum” dedi. Öte yandan Konya’da 90+4’te oyuna giren Ahmet, Sarı- Kırmızılılar’la ilk maçına çıktı.

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