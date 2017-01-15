Ahmet Çalık: İnşallah Bülent Korkmaz gibi efsane olurum

Cimbom’un yeni transferi Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılı taraftarlarla ilk kez Konya Kentplaza GSStore’da buluştu. Maç öncesi lisanslı ürünleri imzalayan 22 yaşındaki genç stoperin oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ahmet Çalık, Bülent Korkmaz gibi efsane olmak için 3 numaralı formayı seçtiğini belirterek “Bülent Korkmaz, G.Saray’ın efsanesi. 3 numara, çok kıymetli bir numara. İnşallah onun gibi ben de bu formayla efsane olurum” dedi. Öte yandan Konya’da 90+4’te oyuna giren Ahmet, Sarı- Kırmızılılar’la ilk maçına çıktı.

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