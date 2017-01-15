Arda Turan'dan tarihi gol

15 Ocak 2017 Pazar, 13:30:58 | Güncelleme: 13:37:47
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1|12
İspanya'da La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 yendi.
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2|12
Katalan ekibinin gollerini 14 ve 57. dakikalarda Luis Suarez, 52. dakikada Lionel Messi, 58. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal attı.
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3|12
Barcelona'da sahanın en çok koşan isimleri arasında yer alan milli futbolcu Arda Turan, 90 dakika oynadığı maçı birer gol ve asistle tamamladı.
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Arda, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle Neymar'ın yerine sol kanatta görev yaptı.
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5|12
Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, İspanya Kral Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda kaydettiği 2 gol ile toplamda rakip fileleri 12 kez sarsarak, kariyerinin en iyi sezon performansını yakaladı.
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6|12
Arda Turan, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Galatasaray forması ile bir sezonda 11'er gole imza atmıştı.
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29 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 27 kez havalandıran Messi ve 18 gol kaydeden Suarez'in ardından Barcelona'nın en skorer 3. ismi olarak ön plana çıktı.
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Karşılaşmanın 57. dakikasında Luis Suarez'in attığı golün pasını veren Arda Turan, bu sezon La Liga'daki asist sayısını da 4'e yükseltti.