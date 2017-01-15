Arda Turan'dan tarihi gol

5 | 12

Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, İspanya Kral Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda kaydettiği 2 gol ile toplamda rakip fileleri 12 kez sarsarak, kariyerinin en iyi sezon performansını yakaladı.