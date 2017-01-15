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Arda Turan'dan tarihi gol

15 Ocak 2017 Pazar, 13:30:58

  • 1
    1 | 12

    İspanya'da La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 yendi.

  • 2
    2 | 12

    Katalan ekibinin gollerini 14 ve 57. dakikalarda Luis Suarez, 52. dakikada Lionel Messi, 58. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal attı.

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    3 | 12

    Barcelona'da sahanın en çok koşan isimleri arasında yer alan milli futbolcu Arda Turan, 90 dakika oynadığı maçı birer gol ve asistle tamamladı. 

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