FUTBOL
Fenerbahçe - Adanaspor maçında penaltı tartışması
15 Ocak 2017 Pazar, 20:04:18 | Güncelleme: 20:15:10
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Fenerbahçe - Adanaspor maçının 16. dakikasında Josef de Souza, Didi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar devam kararı verdi. HTSPOR yazarı Bülent Yavuz bu pozisyonu yorumladı:
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"16. dakikada Didi'nin ceza alanı içerisinde Josef De Souza'nın ayak bileğine bir teması var."
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"Bu 10 kusurlu hareketten biriydi, penaltı olması gerekirdi."
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"Ancak hakem pozisyona çok yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi. Haliyle Fenerbahçe'nin net bir penaltısı verilmemiş oldu."
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Muhittin Boşat: "Serkan Çınar, Fenerbahçe'nin net bir penaltısı vermedi"
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Ahmet Çakar: "Josef De Souza'ya yapılan net penaltı verilmedi. Bu iş böyle gitmez"
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Mustafa Çulcu: "Daha nasıl olması gerekiyor? Bu kadar açık ve net"