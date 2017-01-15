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Fenerbahçe - Adanaspor maçında penaltı tartışması

15 Ocak 2017 Pazar, 20:04:18

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    Fenerbahçe - Adanaspor maçının 16. dakikasında Josef de Souza, Didi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar devam kararı verdi. HTSPOR yazarı Bülent Yavuz bu pozisyonu yorumladı:

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    "16. dakikada Didi'nin ceza alanı içerisinde Josef De Souza'nın ayak bileğine bir teması var." 

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    "Bu 10 kusurlu hareketten biriydi, penaltı olması gerekirdi."

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