İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United evinde Liverpool'u ağırladı.



Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve üst üste pozisyonlarla Liverpool kalesinde etkili oldu. Ancak maçın 27. dakikasında kornerden gelen topa Paul Pogba eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.



Atışı gole çeviren James Milner, Liverpool'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda gol arayan United bu amacına 84. dakikada Zlatan Ibrahimovic ile ulaştı ve durum 1-1 oldu.



İlerleyen dakikalarda iki takım da başka gol bulamadı ve mücadele eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Manchester United puanını 40, Liverpool ise 45 yaptı.





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