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FUTBOL

Aziz Yıldırım'dan kulüplere tarihi çağrı!

15 Ocak 2017 Pazar, 22:08:12

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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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    Yıldırım, Türk sporunda düzenin bozuk olduğunu ve devletin el atması gerektiğini söylerken, hakemler şikayetçi olan kulüplere de seslendi.

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    İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

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