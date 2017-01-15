FUTBOL
Aziz Yıldırım'dan kulüplere tarihi çağrı!
15 Ocak 2017 Pazar, 22:08:12 | Güncelleme: 22:57:26
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Yıldırım, Türk sporunda düzenin bozuk olduğunu ve devletin el atması gerektiğini söylerken, hakemler şikayetçi olan kulüplere de seslendi.
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İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...
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"Türk sporu böyle gitmez, zarar veriyorsunuz. Çok geniş açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum, yapacağım."
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"Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Spor terörü var!"
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"Türk sporunun yeniden organize edilmesi lazım."
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"Böyle sistem olmaz beyler, sizler de bu çarkın içinden çıkın. Hatır, gönül, muhabbet işine girmeyin."
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"Sayın başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar."
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"Bir gün çağırıp da federasyona, böyle bir plan hazırladık, altyapı böyle, hiç yok. Herkes para yeme peşinde, para yiyorlar."
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"Bu ülkede cumhurbaşkanını, başbakanı tenkit edebiliyorsunuz, TFF'ye laf edince ceza veriyorlar. Ne verirseniz verin."
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"Bana ceza vermeniz olayı çözecekse, ben hiç gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları, yanlışları."
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"Dün Aykut Hoca konuşuyor. Yanlış mı konuştu? Doğru. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı? Değil. Gelin hep beraber konuşalım."
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"MHK başkanı bizimle bir kere konuşmadı, bir kulüp başkanıyla buluşup konuşuyor. Hem de iki defa..."
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"TRT'de biri çıkıyor, çok akıllı ya, 'Kulüpler 100 milyon TL alıyor' diyor. 30 milyon alıyoruz ya..."
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"Türk Milli Takımı başarılı olamaz. Yerli oyuncuların hepsi kendini atlamış zannediyor. Bir gelişme yok yani."
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"Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu."
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"Ya oğlum, iyi oyna, şöyle yap, Avrupa'ya git dediğimizde, 'İyi oynuyorum zaten diyorlar."
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"Kötü oynarız, yeniliriz. Önemli değil, ne yapalım. Hesabı varsa, biz veririz."
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"Adanaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettiler, puan aldılar. Bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar."
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"Daha 6. dakikada penaltı var. bu kulüpler milyon Euro'lar harcıyor. Bu paraların kazanılması için emekler bir düdükle boşa..."
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"Hakemlere para verilsin diye destek veren başkandım. Kafaları rahat olsun, onlar da sahada mutlu maç idare etsin."
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"32 numara hadiseyi yapıyor, sarı kartı ona göstermiyor, başkasına gösteriyor. Televizyonda da herkes 3 maymunu oynuyor."
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"Bir hata yapılıyorsa, 'burada, burada, burada' olmaz. Hakem camiasında gruplaşmalar var."
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"Bu hakem kimin tarafı, Cüneyt Çakır'ın tarafı. MHK ile hakem tartışıyor ya, zincir de kaybolmuş. Kim, kime..."
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"Herkesin aklında bir şeyler var. Bugünkü hakem 2-2'den sonra maç 2-2 bitsin diye elinden geleni yaptı."
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"Hasan Doğan rahmetli ne yaptı, bütün çürükleri temizledi. Elma, armut temizlenecek, yenileri gelecek."
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"Kaç tanesini görevden uzaklaştırdılar, yeni bir kadro oluşturdular. Şimdi gene bozuldu."
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"İlk devrede 2-3 takım hariç, her takıma hakem hataları yapılıyor. Sarı kart gösteriyor, 'burada, burada, burada' diyor."
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"Böyle profesyonellik olmaz, duysunlar beni. Seyirciler bu soğukta geliyor, oyuncular bunun idrakında değil."
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"Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi. İstikrar olacak hakem kararlarında."
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"Birlik, beraberlik Türkiye için iyi, onun için konuşmuyoruz; ama hep hata var, hep hata var."
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"Bugün bu stat dolu olsaydı, millet sahaya girerdi."
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"Ağzımızı açsak, 'hop' ceza; sportmenliğe aykırı. Neymiş, ceza almam lazımmış. Acayip acayip şeyler."
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"14 sayfa savunma yazdım gönderdim bugün. Artık yazdığım her yazıyı Cumhurbaşkanlığı sekreterine de göndereceğim."
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"Bu sene en az 10 tane TFF'ye mektup yazdım. Her konuda yanlışları yazdım, hakem hatalarını anlattım, kasetleri koydum."
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"2-3 takım hariç, herkes zarar görecek, belli. 2 puan kaybettiğimiz için yapmıyorum bunu."
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"En kolayına giden, 'Penaltıyı görmedim' diyor. Görmediysen hakemliği bırak o zaman."
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"Bizimkiler kafalarına göre karar veriyor ya. Kaleci vakit geçiriyor, uyarı yok. Islıkla seyirci uyarıyor."
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"Seçim olacaksa, seçim. Yusuf Namoğlu gitmiş kalmış önemli değil mesele. Zihniyet önemli. Düşünceden bahsediyorum."
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"Bu hakemlerden şikayetçiyseniz, gelin hep beraber yeni federasyon seçimi yapalım."
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"Böyle giderse Türk sporu gelişmez, her gün tiyatro oynarız."
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"Bu sistemden dolayı, Türkiye'nin başarısı tesadüf olur, yine söylüyorum. Devamlılık arz eden başarı yakayalamazsınız."
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"Her şeyi TL'ye çevirelim diyorlar, ceza dolarla. Gelin 5 yıl yabancıyı yasaklayalım, altyapıları düzenleyelim."
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"Ben hapishaneye girdim, bir kişi Kulüpler Birliği'nden gelip de beni ziyaret etti mi? Ben niye gideyim?"
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"3 Temmuz'da sadece Aziz Yıldırım ve arkadaşları mı vardı? Kimler vardı, neler vardı..."
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"Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık, Galatasaray ile görüşüyormuş. Trabzon'dan istiyorlarsa görüşelim demişler."
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"Trabzon, 2 ay önce Aatif ve Fernandao'yu istedi, biz de 'olmaz' dedik. Sonra hocaya sorduk, 'Aatif'i verebilirsiniz' dedi."
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"Aatif + 500 bin Euro veriyorduk. Aatif'a sorduk, dedi ki gitmek istemiyorum. Hocaya da sorduk, 'o zaman gönderin, gelsin' dedi."
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"Biz Trabzon'a bunun üzerine parasal teklifte bulunduk. '2 milyon Euro ödeme yapalım' dedik. Onlar 'hayır' diyor."
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"Sezon sonunda (Mehmet Ekici) bize gelmek istiyorsa, oturup konuşur. Tercihinin Fenerbahçe olduğunu da çocuk ifade ediyor."
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"Beşiktaş sanıyor ki, Eto'o konusuna biz girdik. Ben hocaya sordurdum, 'düşüncesi varsa biz de girelim' dedim, 'hayır' dedi."
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"Antalya'ya ben Aatif konusunda sitem ettim, bu çocuğun aklını karıştırıyorsunuz diye."
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"Bizim üst akılla öyle şeyimiz yok. Çok oyuncu bize gelmek istiyor. Her yerden, nasıl anlıyorsanız. Tek, tek söyleyeceğim."
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"Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir, onların şeyi. Bir oyuncuyla ne kadar olur, saçma."