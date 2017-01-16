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FUTBOL

Beşiktaş'a transfer şoku!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:09:44

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    HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT

    Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...

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    Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.

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    Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...

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