16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:09:44 | Güncelleme: 09:09:57
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HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT
Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...
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Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.
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Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...
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BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı.
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Ersan’ın da devreye girerek Çinliler’i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
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Matej Mitrovic’i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.
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Ortaya çıkan pürüzün giderilmesi ve Ersan’ın bedelsiz transfer alınabilmesi halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.