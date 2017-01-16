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Medipol Başakşehir Caiçara transfer
FUTBOL

Medipol Başakşehir, Caiçara’yı aldı

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, transferde hız kesmiyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:48:13 Güncelleme: 10:34:37

Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen 27 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caiçara, hocamız Abdullah Avcı'nın istediği bir isimdi. Biz de görüşmeleri yaptık ve anlaştık. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3,5 yıllık imza atmayı planlıyoruz." dedi.

Mustafa Saral, Caiçara ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından turuncu-lacivertli takımda aynı bölgede görev yapan Cenk Ahmet Alkılıç'ın da kiralık olarak gönderileceğini belirtti.

Saral, Cenk Ahmet'in gideceği takımı ise resmi imzanın atılmasının ardından açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Junior Caiçara, Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz'dan sonraki 3. transferi olacak.

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