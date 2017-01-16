TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
FUTBOL

Fenerbahçe'de kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta müsabakasında, 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:37:21 Güncelleme: 16:39:45

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda Adanaspor karşısında ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam ettiler. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla da çalışma tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan kulüplere tarihi çağrı!
FUTBOL

"Saha ortasına sandalye koyarım..."
Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'ye rest!
Anthony Bennett sağlık kontrolünden geçti
BASKETBOL

Bennett'da sorun yok
Fenerbahçe savunma için harekete geçti
FUTBOL

F.Bahçe'den örnekli savunma!