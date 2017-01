Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Beklediklerinden daha iyi bir saha ve hava şartlarıyla karşılaştıklarını belirten Güneş, "Daha kötü şartlara hazır olduğumuz için bu da bizi daha dikkatli olmaya itti. Kontrollü oyunumuz gayet iyiydi. Oyun olarak üstündük, gollerimiz var. İkinci yarıda belli bölümden sonra oyuna ağırlıklık koyduk" diye konuştu.



Güneş, ilk golü bulduktan sonra geride kalarak hata yaptıklarını dile getirerek, "Daha öne çıkabilirdik. Rakibe pozisyon vermedik ama savunmada kalıp, öne destek olmadık. Rakip hamle yapmaya çalıştı. Değişikliklerin ardından oyuna daha hakim olduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonluk yarışının zorlu geçeceğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:



"Ligin renkli olacağını düşünüyorum. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bugün savunmada kaldığımızda hızlı çıkışlarda geride kaldık. Daha önde oynayıp, hücumda pozisyon aramamız gerekirdi. Bunları düzelteceğiz. Büyük takımsak, her rakibe karşı üstünlük sağlamak zorundayız. Bugün Osmanlıspor maçından biraz çekindiğimizi söyleyebiliriz. Ndiaye ve Musa'nın olmaması onlar için bir eksiklikti. Bugün oyuncularımızın oyun kalitelerinden çok, oyun dikkatlerinin fazla olması bizim için sevindiriciydi. İlk yarı itibarıyla 17 maçta 38 puan aldık. 40 puanın üzerine çıkmamız gerekiyordu. Gerideyiz, bunu telafi etmek istiyoruz."



Sakatlığının ardından 80 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Talisca ile yeni transfer Babel'in performanslarını değerlendiren Güneş, "Talisca, Antalya kampının en iyisiydi ama daha iyi işler yapması gerekiyor. Yetenekleri çok fazla bir oyuncu. Babel de Quaresma ile iki beki kapatma anlamında çok iyiydi. Hücumda daha etkili olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"QUARESMA HATALI"

Güneş, ikinci devre oyundan aldığı Quaresma'nın yedek kulübesinin önünde eldivenini çıkarak atmasının yanlış bir davranış olduğunu kaydetti. Portekizli futbolcuya tepkisinin nedenini soracağın belirten Güneş, şunları söyledi:



"Çıkarma şekli ve yeri yanlış olabilir, hatalı. Niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma şekli doğru değil. Onun gibi işini seven iyi bir profesyonelin yanlış yapmaya hakkı yok, örnek olması gerekiyor. Hiçbir oyuncunun tepki göstermeye hakkı yok. Takıma zarar vermelerine izin veremeyiz. Karşılıklı konuşuruz. Kavgacı değiliz ama yanlış varsa onu da söylemek durumundayız. Bizim için esas olan Beşiktaş'ın büyüklüğüdür."



Karşılaşmada sakatlanan Gökhan Gönül ve Babel'in durumların ciddi olmadığının bilgisini veren Güneş, iki oyuncunun tedavisinin 2-3 gün sürebileceğini ifade etti.



"ALGI OPERASYONU YAPILMAK İSTENİYOR"

Güneş, transferle ilgili soru üzerine "Ben hep burada konuşuyorum. Telefonda bir şey konuşmuyorum. Ağzımızdan bir sürü şeyler yazılıyor. Bazen de oyuncunun ağzından yazılıp çiziliyor. Herhalde algı operasyonu yapılmak isteniyor" dedi.



Transfer konusunda yönetim ve başkanla görüştüğünü aktaran Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onun dışında bir açıklama yapmadım, yapmıyorum. Zaten daha önce konuşmuştum. Yeni bir şey yok. Elimizdeki bazı mevkilerde fazlalıkları yönetim kurulu ekonomik, teknik ve idari olarak değerlendirip, karar verecektir. Ondan sonra da biz devam edeceğiz. Bazı mevkilerde eksikleri siz de ben de görüyorum. Benim ağzımdan yönetime karşı bir takım düşünceler yazılıyor. Hiç doğru değil, çirkin bunlar. "



AZİZ YILDIRIM'A CEVAP: "HERKES ÖNCE KENDİSİNİ DEĞİŞTİRSİN"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da değinen Güneş, "Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetli ise hakikaten ortaya gelip konuşalım. Medyası, oyuncuları, antrenörleri, hakemi de işin içerisinde. Ancak herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendisini değiştirsin. Kendimizi korumaya alıp, başkalarını değiştirmek istiyoruz. Bu da çözüm getirmez" yorumunda bulundu.



Tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:



"Bu bizim için de geçerli. Hatalarımız vardır, olacaktır. Yeni hatalar yapmak istemiyorsak, bir araya gelmeden önce soluklanıp, sil baştan sıfırlamak durumundayız. Onu yaparsak iyi oluruz. Bunu medya için de söylüyorum. Ben kime beyanat verdim? Ricam benim bu, gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını, tam tersine dostluğa, huzura, barışa, sevgiye katkı yaptığını düşünüyoruz. Kaybettiğimizde hesap görmek durumunda değiliz. Bu benim için de geçerli. Bu oyunun doğru oynanması için biz doğru işler yapacağız, albenisini, güzelliğini artıracağız. Futbol maçlarının izlenebilmesi için daha güzel işler yapmamız gerekiyor."



Aziz Yıldırım'ın, "Hakem terörü" sözlerinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Ben spekülasyona karşıyım. Her kim olursa olsun, bir fikir varsa peşinden giderim. Kimin söylediğine, nasıl söylediğine bakmam, fikrin peşinden giderim. Bu ülkenin de fikirlere ihtiyacı var. Kişileri yok ederek de bir yere varamayız. İlkeler, prensipler üzerinden gitmek gerekiyor. O dedikleri konular gerekli olursa herkes tarafından konuşulur ama önce kendimizi sonra başkalarını değiştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER