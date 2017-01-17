Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!

17 Ocak 2017 Salı, 01:28:19 | Güncelleme: 12:36:45
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HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
Devre arasının tartışılan ismi olan Mehmet Ekici’nin transferi adeta arapsaçına dönmüş durumda...
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Aatif Chahechoue’nun Trabzonspor’a gitmemesi sonucunda, Beşiktaş araya girerek Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu.
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KARTAL’LA GÖRÜŞMEDİ Bu maddeye karşı oldukça öfkelenen Mehmet Ekici, kendisine yapılan bu dayatma karşısında Fenerbahçe’ye verdiği sözü tutma konusunda adeta hırslandı.
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Advocaat ve Şenol Güneş’in açıklamaları da Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe seçimini kuvvetlendirirken, Trabzonspor oyuncunun Beşiktaş’a gitmesi için baskı yapmaya başladı.
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Son olarak oyuncuyu Bursaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakan Trabzonspor yönetimi sezon sonuna kadar kadro dışı restini oyuncunun önüne koydu.
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Bu duruma iyice öfkelenen Mehmet Ekici, "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım" çıkışını yaptı.
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Öte yandan oyuncu veya menajeri şu ana kadar Beşiktaş ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.
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KADRO DIŞI BIRAKILDI
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullandı.
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2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.