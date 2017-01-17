Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!

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Bu duruma iyice öfkelenen Mehmet Ekici, "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım" çıkışını yaptı.