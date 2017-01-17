TRABZONSPOR HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!

17 Ocak 2017 Salı, 01:28:19

  • 1
    1 | 10

    HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

    Devre arasının tartışılan ismi olan Mehmet Ekici’nin transferi adeta arapsaçına dönmüş durumda...

  • 2
    2 | 10

    Aatif Chahechoue’nun Trabzonspor’a gitmemesi sonucunda, Beşiktaş araya girerek Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu.

  • 3
    3 | 10

    KARTAL’LA GÖRÜŞMEDİ
    Bu maddeye karşı oldukça öfkelenen Mehmet Ekici, kendisine yapılan bu dayatma karşısında Fenerbahçe’ye verdiği sözü tutma konusunda adeta hırslandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 25
  • Misafir 2 saat önce
    halen trabzonun oyuncusu, konuşması restleşmesi hata!
  • Misafir 2 saat önce
    profesyonel olsa konuşmaz... büyük ceza verin!
  • Misafir 2 saat önce
    ADAM DIBI
  • Misafir 3 saat önce
    ya gitsin nereye isterse bjk ya gelmesinde gideceği kulüp rerir 2 ml.euro you
  • Misafir 3 saat önce
    gocaman adam canım bırakın istedigi yere gitsin
  • Misafir 5 saat önce
    HELAL OLSUN
  • Misafir 5 saat önce
    Yarım sezon sonra serbeste çıkacak bir oyuncu için gereksiz kar yapma peşinde Trabzonspor. Adamın zaten sözleşmesine 6 ay var e istediği yerde belli. 3 kazanacağına 2 kazan hem kazanmış olursun hem kötü ayrılmamış olursun. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Neden bu hırs?
  • Misafir 6 saat önce
    MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'TA KİMSE HEVESLENMESİN...
  • Misafir 6 saat önce
    İSTEDIGI TAKIMA GITSIN AMA DAYATMAYA KARSI CIKTIYA HELAL OLSUN
  • Misafir 7 saat önce
    bir futbolcuyu zorla satamazsın hak var hukuk var bak atıf gitmem dedi kadro dışı kaldımı zorlama yapıldımı bu trabzon küme düşşün
Kalan karakter : 300