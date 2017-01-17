Günün transfer haberleri | 17.01.2017

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MEHMET EKİCİ'DEN REST | Beşiktaş, Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu. Mehmet Ekici ise “Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım" dedi.