Günün transfer haberleri | 17.01.2017

17 Ocak 2017 Salı, 10:04:35 | Güncelleme: 10:32:29
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Çok oyuncu bize gelmek için haber gönderdi" demişti. Yıldırım'ın Divan'da açıklayacağı futbolcular ezeli rakiplerden... İşte o isimler:
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YASİN ÖZTEKİN | Cimbom'da 2 defa kadro dışı kalan Yasin'in de bu isimler arasında olduğu öne sürüldü. Menajeri, geçmişte yönetim ile zaman zaman ters düşmüştü. Bu dönemde Fenerbahçe ile görüşüldüğü önü sürüldü.
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VELİ KAVLAK | Bir dönem takımın yeni atom karıncası olarak görülen Veli'nin 2015'te kendisine önerilen sözleşmeyi beğenmediği için Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia ediliyor. Ancak kısa süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.
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MEHMET EKİCİ | Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğini belirten Ekici gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu da gizlemiyor. Dick Advocaat da "Oyuncu bize gelmek istiyor" ifadelerin kullanmıştı.
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SEMİH KAYA | Parladığı dönemde Galatasaray'dan beklediği teklifi alamayan genç stoperin de bir dönem Kanarya ile dirsek teması kurduğu iddia edildi. Daha sonra Semih Kaya'nın maaşında düzeltmeye gidildi.
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TOLGAY ARSLAN | Adı Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takasta geçince yöneticilerini arayıp durumunu sorduğu biliniyor. İddialara göre Tolgay'ın menajeri Kees Vos (Van Persie ve Lens'in de menajeri) tam da bu dönemde Fenerbahçe ile görüştü.
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EREN DERDİYOK | Adı daha çok Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Anacak henüz Moussa Sow'un geri dönüşünün konuşulmadığı günlerde Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi. (Fotomaç)
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JOSE SOSA İÇİN YENİDEN İTALYA SEFERİ | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta alana ofansif bir ismi takviye etmek için gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın eski yıldızı Jose Sosa ile bugün İtalya’nın Milano kentinde tekrar bir araya gelecek. Kanarya’nın kurmayları, Arjantinli yıldızı ikna etmeyi planlıyor.
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MEHMET EKİCİ'DEN REST | Beşiktaş, Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu. Mehmet Ekici ise “Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım" dedi.
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HAMİT ALTINTOP TFF 1. LİG'DE | Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırma’yla anlaşmaya çok yakın... Bandırma Asbaşkanı Ömer Beyaz, “İlk görüşmeden olumlu yanıt aldık. Birkaç gün içinde netleşir” diye konuştu.
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PODOLSKİ JAPONYA'YA | Almanya’nın ünlü gazetelerinden Bild, Poldi’nin Çin’e değil Japonya’ya transfer olacağını yazdı. Alman golcünün, Vissel Kobe ile her konuda anlaşmaya vardığı ve birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılacağı öne sürüldü.
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RODALLEGA TRANSFERİNE ENGEL | Trabzon’un Rodallega transferine, Kolombiyalı golcünün menajerinin engel olduğu belirtildi. Akhisar ile 450 bin Euro ve Mustafa Yumlu karşılığında anlaşan Bordo-Mavililer, menajerin “Sezon başında Nevzat Aydın bize kötü davrandı. O varsa biz yokuz” yanıtıyla şok oldu.
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KAYSERİ'DE TİOTE SESLERİ | Süper Lig ekibi Kayseri, Newcastle United forması giyen tecrübeli ön libero Cheick Tiote ile her konuda anlaştı ve iş imzaya kaldı. 31 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızın 2-3 gün içerisinde Kayseri’de olacağı öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ ADA'DAN | Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son iki aday Leicester Cityli Leonardo Ulloa ve Changchun Yatai'de forma giyen Marcelo Moreno. (Milliyet)
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BURAK YILMAZ HAREKATI | Galatasaray, Beijing Guoan'ın Jermain Defoe ile ilgilenmesinin ardından eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı geri döndürmek için harekete geçti. (Fotomaç)
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CHEDJOU TRABZONSPOR'DA | Galatasaray'ın göndermek istediği Aurelien Chedjou, Trabzonspor ile yaptığı görüşmede yıllık 2.2 milyon euro talep etti. (Sampiy10)
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MAİCON TRANSFERİNDE ÖDEME KRİZİ | Galatasaray Maicon'un transferi için Sao Paulo ile 8 milyon euro karşılığında anlaştı. Ancak iki kulüp arasında yaşanan teminat mektubu ve ödeme planı krizi nedeniyle henüz imzalar atılmadı. (Milliyet)
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TRABZONSPOR'DA 10 NUMARA ARAYIŞI | Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması nedneiyle 10 numara arayışlarına başlayan Trabzonspor'da hedef Aaron Hunt, Badou N'diaye ve Oumar AB-bdulrahman bulunuyor. (Fanatik)