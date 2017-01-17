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FUTBOL

Günün transfer haberleri | 17.01.2017

17 Ocak 2017 Salı, 10:04:35

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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Çok oyuncu bize gelmek için haber gönderdi" demişti. Yıldırım'ın Divan'da açıklayacağı futbolcular ezeli rakiplerden... İşte o isimler:

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    YASİN ÖZTEKİN | Cimbom'da 2 defa kadro dışı kalan Yasin'in de bu isimler arasında olduğu öne sürüldü. Menajeri, geçmişte yönetim ile zaman zaman ters düşmüştü. Bu dönemde Fenerbahçe ile görüşüldüğü önü sürüldü. 

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    VELİ KAVLAK | Bir dönem takımın yeni atom karıncası olarak görülen Veli'nin 2015'te kendisine önerilen sözleşmeyi beğenmediği için Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia ediliyor. Ancak kısa süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

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