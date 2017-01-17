24 ERZİNCANSPOR: 0 - TUZLASPOR: 1

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Tuzlaspor, 78. dakikada Kıvanç Salihoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından 12 puana sahip olan Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'ndan lider olarak çıkmayı garantiledi.

E Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray, bu akşam 19:45'te Elazığspor'a konuk olacak.

Anagold 24 Erzincanspor: 0 - Tuzlaspor : 1





STAT: Erzincan 13 Şubat

HAKEMLER: Erkan Engin, Deniz Turgut, Ahmet Ayaz



ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz, Alparslan Emre Çapar, Yavuz Özsevim, Ahmet Kaan Ergün (Dk. 67 Ahmet Güney), Zeynel Alkan, Barış Şaffak (Dk. 82 Cenk Sarıtaş), Erdi Kasapoğlu, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Oğuz Küçük (Dk. 89 Güney Atılgan), Ömer Serbest

TUZLASPOR: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif Şahin, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker (Dk. 59 Melik Derin), Muharrem Efe (Dk. 81 Anıl Sarak), Tuncay Fındıkcı, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 86 Tolunay Yurtseven), Okan Duran



GOL: Dk. 78 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Barış Şaffak, Dk. 80 Oğuz Küçük (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 80 Arif Şahin, Dk. 89 Ferhat Çoban, Dk. 90 Anıl Sarak (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Yavuz Özsevim (Anagold 24 Erzincanspor)