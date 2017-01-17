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İnegölspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0
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İnegölspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında İnegölspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı

17 Ocak 2017 Salı, 16:25:31 Güncelleme: 16:30:42

İNEGÖLSPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

STAT: İnegöl
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Önder Yılmaz

İNEGÖLSPOR: Hamdi Tevfik Altıok, Bilal Özdemir, Hasan Küçcük, Emrah Dağ, Mahmut Şeker, Raif Demir (Dk.46 Emre Okur) Hacı Mustafa Karabulut (Dk.46 Oğuz Kocabal) Mustafa Vargel, Ömürcan Yıldırımlı (Dk.62 Hakkı İsmet Şimşek) Lider Koç, İsa Akgöl
ÇAYKUR RİZESPOR: Muhammed Alperen Uysal, Petrucci, Atiyah, Robin Yalçın, Ümit Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk.73 Dhurgham) Oğuz Han Aynaoğlu, Fink (Dk.81 Recep Niyaz) Edomwonyi, Furkan Şimşek, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Saadane)

SARI KARTLAR: Dk.24 Mahmut Şeker, Dk.28 İsa Akgöl, Dk.33 Emrah Dağ, (İnegölspor) Dk.61 Furkan Şimşek, Dk.74 Saadane (Çaykur Rizespor)

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