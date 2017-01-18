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FUTBOL

Fikret Orman Fernando Torres'le görüştü

17 Ocak 2017 Salı, 23:53:49

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    HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Ryan Babel ve Matej Mitrovic takviyelerinin ardından santrfor transferi yapmayacağı belirtilen Beşiktaş yönetimi geri adım attı.

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    Daha önce gündeme gelmesine karşın herhangi bir somut adım atılamayan Fernando Torres için sürpriz bir hamle yapan başkan Fikret Orman, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo ile görüşme gerçekleştirdi.

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    Fernando Torres ile ilgilendiklerini ve düşük bir fiyata transfer etmek istediklerini söyleyen Orman’a Cerezo, “Bize bedava geldi. Şu anda fazla şans da bulamıyor. Alacaklarına karşılık size bedelsiz satabiliriz. Siz oyuncuyu ikna edin yeter” karşılığını verdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    BAĞIRA BAĞIRA ŞANPİYONLUK GİDİYOR...
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