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Kevin Brands
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Kevin Brands Samsunspor'da!

Samsunspor, Hollandalı forvet Kevin Brands ile prensip anlaşmasına vardı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:32:09 Güncelleme: 10:34:40

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'nın 1. Lig takımlarından Go Ahead Eagles'tan golcü oyuncu Kevin Brands ile anlaştı.

Karadeniz ekibi, gol yollarındaki sıkıntısını Hollandalı futbolcularla gidermeyi hedefliyor. Dün Avusturya 1. Lig'nde oynayan Hollandalı Jeroen Lumu ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında forma giyen Kevin Brands ile de prensip anlaşmasına vardı.

Her iki golcüyü de Samsun'a getiren kırmızı-beyazlıların, futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Öte yandan Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, alacakları olan 37 eski futbolcuya toplam 9 milyon 869 bin 436 lira borçları bulunduğu, 6 milyon 460 bin 980 lira ödeme yapıldığı, kalan kısmın ise yapılandırıldığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a verdiği destekten ötürü teşekkür edilen açıklamada, kulübün aleyhine herhangi bir gelişme yaşanmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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