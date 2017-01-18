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Gaziantepspor - Osmanlıspor maçı
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Gaziantepspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Gaziantepspor ile karşılaşacak. Peki Gaziantepspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20:03 Güncelleme: 11:23:04

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Peki Gaziantepspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GAZİANTEPSPOR - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Grupta 9 puan ve averajla lider durumda bulunan başkent ekibi, rakibi karşısında son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye çalışacak.

A Grubunda 6 puanla üçüncü sırada yer alan Gaziantepspor ise son hafta maçları öncesi gruptan çıkma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde Afrika Uluslar Kupasında bulunan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, bu maçta görev yapamayacak.

Gaziantep Arenada saat 16.00da başlayacak müsabakada, hakem Çağatay Şahan düdük çalacak.

Ankarada yapılan ilk maçta Osmanlıspor, rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

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