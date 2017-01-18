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Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı
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Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Peki Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59:49 Güncelleme: 12:01:26

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Peki Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maç canlı olarak ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.

Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor.

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