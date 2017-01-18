İNGİLTERE HABERLERİ
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Yaya Toure
FUTBOL

Yaya Toure'den Çin'e ret

Çin takımından haftalık 430 bin sterlin tutarında teklif alan Manchester Cityli Toure'nin, bunu kabul etmediği iddia edildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:05:13 Güncelleme: 12:06:06

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin, Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sezon başında kadro dışı bırakılan Toure, İspanyol teknik adamdan özür dilemesinin ardından yeniden kadroya alınmıştı. Manchester City'nin son 10 lig maçında forma şansı bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gole imza attı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin sosyal medya paylaşımları
ŞİPŞAK

Cem Yılmaz'ın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı ...
Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu
MAGAZİN

"İstediğimle gezer, yatar, kalkarım; eşine sor, o ...
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e düğün hediyesi icra takibi
H. BUNU KONUŞUYOR

Asena'dan Caner'e büyük şok!
Ünlülerin otomobilleri
MAGAZİN

Onun arabası uzaktan kumandalı