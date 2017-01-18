Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda gruptan çıktı

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA.... AMED SPORTİF - MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Amed Sportif ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Böylece Fenerbahçe, son 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 4 puanı bulunan Menemen Belediyespor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için, son 2 maçında mağlup olsa dahi bir üst tura yükselecek.

Fenerbahçe'nin grupta 12 puanı bulunan Gençlerbirliği'nin üstünde lider olarak grubu tamamlayamaması halinde ikinci turda Beşiktaş ile eşleşmesi yüksek ihtimal.