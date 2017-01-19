Real Madrid: 1 - Celta Vigo: 2

İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkadı ve devre 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Iago Aspas ile 1-0 öne geçen Celta Vigo, 69. dakikada Marcelo'nun golüne engel olamadı.



Celta Vigo, 70. dakikada Johny Castro ile bir kez daha öne geçmeyi bşardı. Real Madrid'te Kovacic ve Benzema değişiklikleri sonuç vermedi ve mücadeleyi Celta Vigo kazandı.



Sevilla'ya mağlup olarak 40 resmi maçın ardından yenilgi yüzü gören Real Madrid, Celta Vigo'ya 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini yaşadı.



Kral Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi ise 25 Ocak tarihinde oynanacak. Real Madrid, Kasım 2015'den bu yana ilk kez arka arkaya iki maç kaybetti.