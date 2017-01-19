TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat
15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok
22 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
23 Ocak Pazartesi:
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER