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Serkan Tokat
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TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:18:04 Güncelleme: 13:50:42

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Ali Şansalan

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay

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