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Aleksander Ceferin
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Aleksander Ceferin: "EURO 2020'de seyahat taraftarları zorlayabilir"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 13 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020'ye gidecek taraftarlar için kentler arası seyahatin zorlayıcı olabileceğini söyledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:51:27 Güncelleme: 17:54:42

EURO 2020'nin ev sahiplerinden Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki bir etkinliğe katılan Ceferin, turnuvanın ilk defa 13 ülkede düzenlenmesine ilişkin, "Oldukça ilginç olacak. Fakat taraftarlar, binlerce kilometre yol katetmek zorunda kalırsa bu, elbette onları zorlayacaktır. Yine de her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" dedi.

2026'dan itibaren 48 takımın katılacağı FIFA Dünya Kupası'nda, Avrupa kıtasına daha fazla kontenjan ayrılması için çalıştıklarını da dile getiren Ceferin, "Elimizden geleni yapacağız. Çünkü dünyada en kaliteli futbolun oynandığı yer Avrupa" ifadelerini kullandı.

60. yıl dönümü şerefine 13 ülkede düzenlenecek EURO 2020'ye, Azerbaycan'ın Bakü, Belçika'ın Brüksel, Danimarka'nın Kopenhag, İngiltere'nin Londra, Almanya'nın Münih, Macaristan'ın Budapeşte, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Amsterdam, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin, Romanya'nın Bükreş, Rusya'nın Saint Petersburg, İskoçya'nın Glasgow ve İspanya'nın Bilbao şehirleri ev sahipliği yapacak.

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