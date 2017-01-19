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Abdullah Avcı: Oyun içinde çok ağır kaldık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topa sahip olmalarına rağmen çok ağır kaldıklarını söyleyerek, "Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Rakibin de her geçen dakika mücadele isteği arttı" dedi

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:35:46 Güncelleme: 22:37:37

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Yeni Amasyaspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Topa sahiptik ama oyun içinde çok ağır kaldık. Rakibin her geçen dakika mücadele isteği arttı. Ama bugün itibariyle grup birinciliğini garantiledik. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ederim. Amasyaspor'da şampiyonluğa oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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