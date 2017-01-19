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Cezayir: 1 - Tunus: 2 2017 Afrika Uluslar Kupası
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Cezayir: 1 - Tunus: 2

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tunus, Cezayir'i 2-1 yendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:34:17 Güncelleme: 23:36:21

Gabon'un Franceville kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısında, iki takım da gol atamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Cezayirli futbolcu Aissa Mandi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Tunus, 66. dakikada da penaltıdan Naim Sliti'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Cezayir 90+1. dakikada Sofiane Hanni'nin attığı golle farkı bire indirse de karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Çaykur Rizespor forması giyen Mohamed Ali Yakoubi, Tunus'ta 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Tunus, gruptaki üçüncü ve son maçını 23 Ocak'ta Zimbabwe, Cezayir ise aynı tarihte Senegal ile yapacak.

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