Dick Advocaat: Havlu atmak yakışır mı?

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir maçını şampiyonluk yolundaki kader karşılaşması olarak değerlendirdi...

Hollandalı çalıştırıcı pazar günü oynanacak zorlu maç öncesinde futbolcularıyla sürekli toplantılar yaparak alınacak 3 puanın öneminin altını çiziyor. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, “Başakşehir maçı bizim için ölüm kalım maçı. Ligdeki kaderimiz bu maça bağlı. Bu haftadan lige havlu atmak size yakışır mı? Bunu kabullenebilir misiniz? Bunun için maçın önemini anlayın. Kazanmak zorundayız. Önümüzde bir değil 3 takım var. Bu yüzden olası bir puan kaybında üçünü birden geçmek çok zor olacaktır. Bunu düşünerek maça hazırlanmanızı istiyorum. 3 puandan başka bir şeyi aklınıza getirmeyin” diye konuştu.



‘STAT DOLACAK MI?’

Dick Advocaat bir yandan oyuncularını motive ederken diğer yandan da bu önemli sınavda Ülker Stadı’nın tribünlerinin dolmasını istiyor. Bunun için de sürekli olarak bilet satışlarıyla ilgili bilgiler alan tecrübeli çalıştırıcı, gelen olumsuz bilgiler üzerine de “Stadın durumu ne olacak?” demekten kendini alamıyor. Fenerbahçe için büyük önem taşıyan maç için şu ana kadar sadece bine yakın biletin satıldığı öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL