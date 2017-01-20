Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. Peki Karabükspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports (eski Lig TV) kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

KARABÜKSPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.

SNEIJDER CEZALI

Galatasaray takımının yıldız ismi Wesley Sneijder, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Sneijder, bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, kendisine kulüp bulması istenen ve kadroda düşünülmeyen Aurelien Chedjou, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesine neden olan hareket sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezayı, Kardemir Karabükspor müsabakasıyla doldurmuş olacak.

Galatasaray'da Nigel de Jong ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmesi durumunda, sarı-kırmızılı takımın 19. haftadaki Akhisar Belediyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde 6 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor.

Ligdeki son yenilgisini 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe yenilgisini yaşadığı 11. haftada zirvenin 9 puan gerisine düşen Galatasaray, ardından Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1), Gaziantepspor (3-1), Osmanlıspor (2-2), Aytemiz Alanyaspor (5-1) ve Atiker Konyaspor (1-0) maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek yeniden zirve mücadelesine ortak oldu.

Galatasaray, 18. haftaya 39 puanlı lider Medipol Başakşehir ve 38 puanlı Beşiktaş'ın ardından 36 puanla üçüncü durumda girdi.

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