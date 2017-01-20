Kerim Frei Birmingham City'de

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."

KERİM FREI VEDA ETTİ

Beşiktaş'tan İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olan Kerim Frei, sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.



Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Kerim Frei, "Üç buçuk yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Birmingham City ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını vurgulayan Kerim Frei, yeni takımına katılmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.



